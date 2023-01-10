В ЮАР сообщили о давлении Вашингтона на сотрудничающие с РФ африканские государства

Южноафриканский министр обороны выступила с важным политическим заявлением Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Действующий министр обороны ЮАР Танди Модисе считает, что Соединенные Штаты в настоящее время активно оказывают давление на африканские страны, поддерживающие какие-либо отношения с Россией. Соответствующее заявление Модисе цитирует влиятельная американская газета The Wall Street Journal.

Руководитель южноафриканского военного ведомства подчеркивает, что речь в данном случае идет не о выражении ее собственного мнения, а о существующей здесь и сейчас реальной дипломатической практикой.

Модисе отмечает, что уже есть примеры подобного давления Вашингтона на Южно-Африканскую республику, а также еще на целый ряд государств "черного континента".

Известно, что одним из возможных поводов для резонансного заявления министра обороны ЮАР могла стать ситуация вокруг судна Lady R, принадлежащего российской компании "МГ-ФЛОТ", сообщает WSJ. Власти ЮАР отказались раскрывать, что именно перевозило судно и что было погружено на него на военно-морской базе в Саймонстауне. Тем не менее, известно, что происходящее с данным судном самым непосредственным образом крайне негативно отразилось на взаимоотношениях Соединенных Штатов и Южно-Африканской Республики.

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