Замглавы МИД РФ Руденко назвал сотрудничество России и Азии "политическим кошмаром Запада"

В российском МИДе заявили о провале попыток изолировать страну от внешнего мира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главы МИД России Андрей Руденко в интервью «Известиям» рассказал, что западные страны сильно недовольны тем, что Москва сближается с Азией, и назвал это их политическим и экономическим кошмаром Запада.

«Главным политическим и экономическим кошмаром для Запада в рамках его стратегической антироссийской линии являются наши динамично развивающиеся отношения с Азией», — заявил высокопоставленный российский дипломат в ходе разговора с журналистами.

При этом Руденко публично выразил уверенность в том, что у оппонентов РФ ни при каких обстоятельствах не получится реализовать свою главную цель, которая, по его мнению, заключается в попытке полной и тотальной изоляции России от внешнего мира.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров неоднократно публично опровергал заявления западных политиков о том, что им якобы "удалось изолировать Россию". По мнению федерального чиновника, сделать это в принципе невозможно, так как Москва задействована в большом количестве международных организаций и проектов (исключить из которых РФ нет никаких законных оснований).

Также Лавров публично акцентировал внимание на том, что у РФ есть огромное количество партнеров. В частности, по словам министра, у России сложились партнерские отношения со многими государствами Азии, Латинской Америки и Африки.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как поступить с деятелями культуры России, которые предали нашу страну?