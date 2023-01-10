Посольство РФ объяснило выход страны из антикоррупционной конвенции действиями Совета Европы

Из-за действий Совета Европы РФ вышла из важнейшей международной конвенции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия выходит из конвенции об уголовной ответственности за коррупцию из-за политики Совета Европы (СЕ). Информацию об этом уже публично распространила Группа по делам СЕ при посольстве России во Франции в своем официальном аккаунте в сети микроблогов Twitter.

В дипломатическом ведомстве подтвердили выход РФ из антикоррупционной конвенции. «Россия вынуждена покинуть Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию в связи с незаконными действиями Совета Европы», — назвали причину в посольстве.

При этом российские власти уже на самом высоком исполнительном и законодательном уровне уже неоднократно заявили, что после выхода РФ из конвенции об уголовной ответственности за коррупцию никаких серьезных изменений в плане борьбы с подобного рода преступлениями в стране не произойдет - правоохранители в прежнем режиме будут вести работу по выявлению и привлечению к установленной законом ответственности нечистых на руку чиновников.

В Госдуме РФ, в частности, подчеркнули, что отныне Россия будет регулировать борьбу с коррупцией прежде всего своими собственными законами. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил журналистам, что никаких изменений в антикоррупционной политике РФ в связи с выходом страны из важного международного соглашения вноситься не будет, работа по борьбе с коррупцией будет вестись в том же объеме, что и прежде.