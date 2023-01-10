Госдеп США заявил о стремлении Вашингтона изменить динамику боев на Украине поставками БМП Bradley

США собираются изменить ход боевых действий на Украине с помощью поставок ВСУ БМП Bradley Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США путем предоставления дополнительной военной помощи Киеву, в том числе боевых машин пехоты (БМП) Bradley и систем противовоздушной обороны (ПВО), стремятся изменить нынешнюю динамику боевых действий на Украине.

Такое важное публичное заявление сделал руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс в ходе своего традиционного брифинга с журналистами, который транслировался в эфире телеканала CNBC.

По словам Прайса, в руководстве Соединенных Штатов надеются на то, что поставки Украине американских боевых машин пехоты Bradley существенно изменят ситуацию на всей линии боевого соприкосновения. Кроме того, как отметил представитель Госдепа, в США считают, что после поставок Киеву американских БМП динамика боевых действий на Украине измеится.

Прайс подчеркнул, что украинская армия якобы «планомерно продемонстрировала свою стойкость». Это, по его словам, один из видов динамики.

Более широкая динамика, как уточнил представитель Госдепа, заключается в том, что на украинской территории находятся тысячи российских военных и в этой ситуации Вашингтон хочет помочь Киеву изменить положение дел.

БМП M2 Брэдли (M2 Bradley) — боевая машина пехоты США, названная в честь легендарного американского генерала Омара Брэдли. БМП была создана во второй половине 1970-х годов на базе прототипа XM723 с учётом опыта боевого применения советской БМП-1, конструктивных особенностей германской БМП Maрдер в качестве лучше защищённой и вооружённой альтернативы бронетранспортёрам M113.

Экипаж БМП М2 состоит из трёх человек, может перевозить до шести пехотинцев в десантном отделении. На её базе создана боевая разведывательная машина (Cavalry Fighting Vehicle) M3 Брэдли. БМП «Брэдли» поступила на вооружение в 1981 году, всего было выпущено 9753 экземпляра всех вариантов. Применялась войсками США в войнах в Персидском заливе, Ираке и в Афганистане.

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