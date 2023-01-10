Virgin Orbit сообщила, что ракета-носитель не смогла вывести спутники на орбиту

Компания Virgin Orbit заявила, что ракета-носитель, впервые запущенная из Великобритании, не смогла вывести спутники на орбиту. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый в истории запуск космических спутников с территории Великобритании завершился неудачно после того, как ракета-носитель воздушного запуска LauncherOne американской компании Virgin Orbit не смогла вывести аппараты на орбиту.

Соответствующая информация содержится в распространенном 10 января 2023 года публично заявлении Virgin Orbit.

"Похоже, мы столкнулись с аномалией, которая помешала нам достигнуть орбиты. Мы оцениваем информацию", - отмечается в сообщении компании, которое размещено в ее официальном аккаунте в сети микроблогов Twitter.

Virgin Orbit — компания в составе Virgin Group, которая предоставляет услуги по запуску малых спутников. 17 января 2021 года их LauncherOne успешно достигла орбиты и успешно развернула 10 кубсатов. Компания была образована в 2017 году. В Virgin Orbit, базирующейся в Лонг-Бич, штат Калифорния (США), работает более 300 сотрудников, возглавляемых президентом Дэном Хартом, бывшим вице-президентом по правительственным спутниковым системам компании Boeing.

Virgin Orbit фокусируется на запуске малых спутников, что было одним из трёх направлений, которыми занималась Virgin Galactic, они включают: пилотируемые космические полеты, запуск малых спутников, а также передовые аэрокосмические разработки, производство и испытания.