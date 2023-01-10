Боевики ВСУ понесли чудовищные потери в новогоднюю ночь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В новогоднюю ночь Вооруженные силы Украины понесли большие потери в районе Кременной (Луганская народная республика). Информацию об этом распространил участвующий в спецоперации РФ на Украине российский мобилизованный военнослужащий с позывным «Слон».

«Под Новый год и около Нового года у противника большие потери были. Пытались активизироваться, но ничего у них не получилось», — заявил военнослужащий российских Вооруженных сил, выполняющий боевые задачи в зоне СВО в одном из подразделений Западного военного округа, в интервью информагентству РИА Новости.

По словам военного, в настоящее время боевики ВСУ активно пытаются засылать на контролируемые российской армией территории собственные диверсионно-разведывательные группы. Их действия бойцам ВС РФ приходится оперативно пресекать.

Также время от времени на различных участках линии боевого соприкосновения украинские военные производят попытки осуществления небольших наступательных действий. Однако все подобные попытки регулярно и весьма успешно отражаются Вооруженными силами России.

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