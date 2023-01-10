Алексей Пушков сделал жесткое заявление в адрес депутатов парламента Финляндии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) планировало организовать наступление на российские города Таганрог и Ростов-на-Дону, однако в итоге сами украинским боевикам пришлось отступать со своих позиций. Об этом свидетельствует кадры, обнаруженные российскими военными в зоне СВО на брошенных ВСУ позициях.

Финские депутаты-русофобы очень хотят повоевать чужими руками с Россией, и их «параноидальный синдром» угрожает безопасности Финляндии, написал в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Американский президент Джо Байден по ошибке публично назвал себя агентом «секретной спецслужбы» на Украине.

США в настоящее время всерьез рассматривают возможность отправки боевых бронированных машин Stryker на Украину в рамках предстоящего пакета помощи. Данный вопрос уже активно обсуждается на уровне высшего руководства американского Белого дома.

В РФ начали производить снайперскую винтовку «Счетчик» под патрон НАТО. Уже в скором времени ожидается, что данные винтовки начнут поставляться в Вооруженные силы России.

Компания Virgin Orbit заявила, что ракета-носитель, впервые запущенная из Великобритании, не смогла вывести спутники на орбиту.

Госдеп США заявил о стремлении Вашингтона изменить динамику боев на Украине поставками БМП Bradley.

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