Минобороны России показало видео пуска "Искандера" по военной инфраструктуре Украины

Пуск "Искандера" Фото: Кадр видео

Видео пуска ракеты "Искандер" по объекту военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе спецоперации опубликовало Минобороны России в своем телеграм-канале во вторник, 10 января 2023 года.

На кадрах видно, как боевой расчет выдвинулся на позицию и осуществил удар по координатам, переданным разведкой.

"Расчету поставлена задача - подготовить комплекс для удара по объекту ВСУ, - уточнили в министерстве обороны. - Это может быть подземный бункер или командный пункт, аэродром или склад техники и боеприпасов, расположенный за сотни километров".

Практически после каждого такого пуска ведется смена позиции для перезарядки и последующего удара, если имеются новые координаты.

Как ранее писал сайт KP.RU, первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков заявил, что госкорпорация в разы нарастила производство пусковых установок и боеприпасов к оперативно-тактическим ракетным комплексам "Искандер". По его словам, комплексы доказали свою эффективность в уничтожении инфраструктуры противника.

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