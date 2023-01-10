Убийцу бывшего премьера Японии Синдзо Абэ признали вменяемым

Задержание Тэцуя Ямагами Фото: EAST NEWS

Медики признали вменяемым безработного японца Тэцуя Ямагами, обвиняемого в убийстве бывшего премьера Японии Синдзо Абэ. Это установлено по итогам психиатрической экспертизы. Об этом сообщает телеканал TBS.

В связи с этим мужчину перевели из закрытого медучреждения в полицейскую тюрьму города Нара.

Напомним, нападение на Синдзо Абэ произошло 7 июля 2022 года. Бывший премьер-министр получил огнестрельные ранения во время своего предвыборного выступления.

Как сказал задержанный после покушения бывший военнослужащий морских Сил самообороны Японии, он совершил это нападение, потому что был недоволен деятельностью политика.

Синдзо Абэ родился 21 сентября 1954 года в японском городе Нагато. Начал политическую карьеру в 1982 году, став секретарем министра иностранных дел Синтаро Абэ, его отца. Дважды был премьер-министром Японии: в 2006-2007 и 2012-2020 годах.