Спрос на IPhone среди россиян сократился вдвое в 2022 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители России в прошлом году покупали смартфоны Apple в два раза реже по сравнению с 2021 годом, выяснили аналитики компании «Марвел-дистрибуция».

По информации «Ведомостей», продажи iPhone в России с января по ноябрь 2022 составили 2,2 миллиона единиц, сократившись на 48%. При этом падение спроса произошло как в сетевых компаниях, так и на маркетплейсах.

Эксперты рынка связывают сокращение продаж iPhone среди россиян с уходом Apple с рынка РФ и прекращением официальных поставок в страну. Кроме того, отметили они, из онлайн-магазина AppStore стали удалять приложения российских банков, а сами россияне стали больше экономить. По словам аналитиков, падение спроса на iPhone было предсказуемым.

Сайт KP.RU разбирался, что будет с устройствами Apple после ухода компании с российского рынка.