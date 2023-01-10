Телеканал "Дождь"* получил разрешение на вещание в Нидерландах

"Дождь"* получил лицензию на вещание в Нидерландах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Голландский медиарегулятор Commissariaat voor de Media выдал разрешение на коммерческое телевизионное вещание телеканала "Дождь"*. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В сообщении уточняется, что лицензия на оказание соответствующих услуг оформлена еще 28 декабря 2022 года.

Напомним, в начале декабря Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии объявил об аннулировании лицензии на вещание "Дождя"*, объяснив решение тем, что руководство телеканала "не понимает и не осознает значимости и серьезности своих нарушений", а его действия власти республики расценивают как угрозу государственной безопасности.

На следующий день о прекращении вещании "Дождя"* сообщили и в Литве, где также аннулировали лицензию канала.

Операторы Эстонии вслед за Латвией и Литвой приняли решение о прекращении вещания телеканала "Дождь"*. Об этом своим подписчикам сообщила компания Home3, опубликовав на сайте сообщение, что данный канал "не будет транслироваться в балтийских странах".

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