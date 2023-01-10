Россия увеличила добычу нефти на 2% в 2022 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские нефтяные компании нарастили добычу черного золота по итогам прошлого года на 2%.

Как передает «Коммерсант», совокупная добыча нефти в России увеличилась в 2022 году до 535 миллионов тонн. Наибольший рост показал «Сургутнефтегаз», который нарастил добычу на 7% – до 59,6 миллиона тонн. «Лукойл» увеличил добычу нефти на 6% – до 81 миллиона тонн. У «Газпром нефти» рост составил 5% – 59,1 миллиона тонн.

Крупнейшим российской нефтедобывающей компаний остается «Роснефть», показатели которой, несмотря на снижение в 2%, составили 178,5 миллиона тонн нефти.

Как писал сайт KP.RU, в конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. С 1 февраля 2022 РФ прекращает поставки нефти и нефтепродуктов, если в контрактах прописан «ценовой потолок». Исключения возможны, но только по решению главы государства.

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