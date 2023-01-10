Bloomberg: Российская нефть продается по 38 долларов за баррель

Российская нефть продается по 38 долларов за баррель Фото: REUTERS

Российская нефть марки Urals продается на мировом рынке ниже установленного странами «Большой семерки» ценового потолка, следует из данных агентства Argus Media.

По информации Bloomberg, нефть марки Urals в пятницу, 6 января, торговалась по 37,8 доллара за баррель. В тоже время нефть марки Brent продавалась по 78,57 доллара.

Напомним, с 5 декабря Евросоюз ввел запрет на покупку российской нефти, поставляемой по морю. Кроме того, заработал потолок цен на нефть, о котором договорились США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япони), Австралия и страны ЕС.

Как писал сайт KP.RU, в конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. С 1 февраля 2022 РФ прекращает поставки нефти и нефтепродуктов, если в контрактах прописан «ценовой потолок». Исключения возможны, но только по решению главы государства.

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