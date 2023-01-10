Bloomberg: Эстония представит план конфискации российских активов до конца января

Эстония рассчитывает первой в Европе конфисковать замороженные российские активы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Эстонии планируют первыми в Евросоюзе разработать законодательную базу, которая позволяет конфисковать замороженные российские активы. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Речь идет о почти 20 млн евро, заблокированных Таллином. Западные журналисты утверждают, что план будет представлен до конца января.

Ранее Европейский союз признал, что не может конфисковать замороженные активы Центробанка России. Вместо изъятия активов регулятора в Брюсселе предложили использовать прибыль с ликвидных активов для восстановления Украины.

Напомним, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала заморозку российских активов западными странами "воровством". По ее словам, сейчас в Европе "стесняются" называть происходящее своими именами, хотя в действительности речь идет о "банальном прикарманивании" собственности РФ. Захарова полагает, что в ближайшее время Евросоюз и другие западные структуры и государства продолжат подобные действия.

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