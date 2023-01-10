Пассажирские автобусы пересекли границу России и Китая впервые за три года Фото: Евгения ГУСЕВА

Пассажирские автобусы в понедельник, 9 января, пересекли границу России и Китая на контрольно-пропускном пункте «Краскино» в Приморье впервые с февраля 2020 года.

Как сообщается на сайте Дальневосточного таможенного управления, два автобуса с пассажирами выехали в КНР, два были оформлены таможенниками на въезде в Россию.

В ведомстве уточнили, граждане КНР выезжали в Китай по рабочим вопросам и возвращались домой из России перед китайскими новогодними праздниками. Кроме того, пересекали границу сотрудники международных организаций. Туристические группы границу РФ и Китая пока не пересекают, добавили в таможне.

Напомним, ранее в Приморье большегруз пересек границу с Китаем впервые после снятия ограничений.

Как писал сайт KP.RU, ранее наземный пограничный переход между Россией и Китаем у города Хуньчунь в провинции Цзилинь возобновил работу в воскресенье, 8 января, в «доковидном режиме».