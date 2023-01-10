Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНаука10 января 2023 6:44

Российские ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце

Вспышка класса X1.9 началась в 21:37 мск 9 января
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце

Российские ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце

Фото: REUTERS

На Солнце в понедельник, 9 января, произошла мощная вспышка, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российский академии наук (ФИАН).

На сайте лаборатории уточняется, что вспышка класса X1.9 началась в 21:37 по московскому времени. Она достигла пика к 21:50 и завершилась в 21:57. Как отметили ученые, это была 15 вспышка на Солнце в тот день.

Напомним, в феврале прошлого года зонд Solar Orbiter совместного проекта Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Европейского космическое агентство (ESA) сделал несколько последовательных снимков мощнейшего коронального выброса – протуберанца, как иной раз называют подобные катаклизмы. Сполох солнечного вещества вытянулся на миллионы километров. Специалисты заверили, что таких мощных и длинных протуберанцев они прежде не видели.