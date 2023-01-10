Посол Украины заявил о желании большинства беженцев вернуться из Польши на родину

Большинство беженцев с Украины желают вернуться из Польши домой Фото: REUTERS

Большинство беженцев с Украины, находящихся сейчас в Польше, желают вернуться домой, заявил украинский посол в Варшаве Василий Зварыч.

«Большинство временно проживающих в Польше украинцев хочет вернуться в Украину. Для них возможность определенное время пожить в Польше – опыт, который они используют для своего развития», – сказал он в эфире польской радиостанции TOK FM.

По мнению дипломата, опыт работы беженцев в Польше можно было бы использовать на Украине.

Тем временем стало известно, что жительница Польши поссорилась с украинской беженкой и выгнала ее из дома. Причиной ссоры, как объяснила хозяйка дома, стали пельмени.

Как писал сайт KP.RU, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщили, что власти страны стали бороться со злоупотреблениями помощью, которые происходят среди беженцев из Украины.

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