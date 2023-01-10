Глава Ненецкого АО объявил в регионе день траура в память о погибших в крушении самолета Ан-2 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный объявил вторник, 10 января, днем траура в память о погибших в крушении самолета Ан-2, жертвами которого стали два человекаю

«Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Округ не оставит их в беде и окажет всю необходимую помощь. В память о погибших сегодняшний день в Ненецком автономном округе объявляю днем траура», – написал Бездудный в своем Telegram-канале.

Напомним, в понедельник, 9 января, пассажирский самолет Ан-2 разбился в Ненецком автономном округе из-за обледенения. Лайнер упал в 10 километрах от поселка Каратайка. На борту судна находились 12 человек, в том числе 10 пассажиров. Погибли два человека – один из пилотов и пассажир. Пять человек находятся в тяжелом состоянии, у остальных диагностированы травмы средней и легкой тяжести.