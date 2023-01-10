«Мы всегда на связи с близкими наших героев»: Игорь Артамонов рассказал о помощи семьям липецких мобилизованных

Участники еженедельного совещания в правительстве Липецкой области, которое традиционно проходит под руководством губернатора Игоря Артамонова, обсудили вопрос помощи семьям мобилизованных. Выяснилось, что от семей военнослужащих в регионе отработаны больше 8000 обращений. Чаще всего помощь требуется в вопросах соцзащиты. Например, в оформлении льгот, предоставлении социального обслуживания и учёта доходов мобилизованных.

«Эта работа не останавливается. Продолжалась она и на новогодних каникулах, – отметил Игорь Артамонов. - Мы всегда на связи с близкими наших героев, которые сейчас выполняют важнейшие задачи по защите своей страны».

Губернатор отметил, что муниципалитеты с поставленными перед ними задачами справляются хорошо. В районах родственникам мобилизованных помогают с газификацией, ремонтом, водоснабжением, оказывают поддержку в решении многих других вопросов.

«Обеспечение лекарствами, медицинская реабилитация, помощь с оформлением в детские сады, юридические консультации, трудоустройство – по всем этим вопросам семьи военнослужащих тоже получают помощь и продолжат её получать, – резюмировал глава региона. - Для этого у нас есть ресурсы, создан институт социальных кураторов, привлечены необходимые службы и ведомства».