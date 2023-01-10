Правительство поддержало признание экстремистскими карт, оспаривающих границы России

Правительство РФ одобрило проект о признании экстремистскими карт, оспаривающих границы России Фото: Александр КОЦ

Правительство России поддержало законопроект о признание экстремистскими материалами карт, оспаривающих границы страны. При этом в кабмине предложили доработать проект закона. Об этом сообщает РИА Новости.

В заключении говорится, что необходимым критерием для соответствующего вердикта является наличие соответствующего умысла. В то же самое время законопроект не несет четкой информации о том, будут ли признаны экстремистскими карты, которые были выпущены до принятия закона.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Москве начали выпускать в ограниченный тираж новые географические карты России, на которых указаны присоединенные к государству территории, ранее находившиеся под контролем Украины.

Напомним, в украинских школьных учебниках появилась карта страны без Крыма, который вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Отсутствие полуострова на карте Украины обнаружили в двух учебных пособиях для школьников по истории Украины для девятого и десятого классов, выпущенных в 2017 и 2018 годах. Обе книги выпустило издательство "Грамота".

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