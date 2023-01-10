Минэнерго готовит уточнения по ответу России на потолок цен на нефть

Россия может расширить ответные меры на введение ценового потолка на нефть Фото: Shutterstock

Минэнерго России планирует в ближайшее время опубликовать уточнения по ответу страны на введенный Евросоюзом и странами "Большой семерки" потолок цен на нефть. Об этом сообщает пресс-служба министерства во вторник, 10 января 2023 года.

"Подробная информация о порядке будет опубликована в ближайшее время, так же как и подробности относительно порядка мониторинга цен и дисконтов", - говорится в телеграм-канале ведомства.

В Минэнерго не исключают введения дополнительных мер, если по результатам мониторинга будет установлена их необходимость. Одной из них называется "ограничение возможного дисконта до пределов, основанных на рыночных ценах".

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин 27 декабря 2022 года подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. В документе говорится, что теперь запрещаются поставки нефти, если в контрактах есть условие "потолка" нефти. Также отмечается, что поставлять нефть с таким условием можно, но только со особого разрешения президента страны.

Россия при продаже своей нефти, не присоединившимся к потолку цен, будет устанавливать ее стоимость на основании рыночных принципов. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.