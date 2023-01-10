Китай начал закупки у России трех редких сортов нефти Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай расширил ассортимент импорта российской нефти, в частности, речь идет о редком арктическом сорте Arco. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa Ltd.

По информации компании, Китай уже закупил три партии сырой нефти из Арктики, в том числе, высокосернистую и плотную разновидность Arco, для доставки в январе или в феврале текущего года. Но, как показывают данные, первые поставки в КНР стартовали еще в ноябре 2022 года. Трейдеры считают, что эти закупки, возможно, вытеснят ближневосточные сорта нефти - к примеру, иракскую Basrah Heavy.

Также аналитическая компания Kpler сообщила, что последний раунд закупок Китаем у РФ включал более легкий сорт нефти “Новый порт»” и сырую нефть “Варандей”.

Ранее сообщалось, что Китай приостановил закупки российской нефти в ожидании скидки из-за потолка цен. Уточнялось, что китайские клиенты ждут дальнейшего развития событий после того, как страны G7 применят лимит цен.