«Ъ»: Цены на автомобили в России не выросли с начала 2023 года

Цены на автомобили в России не выросли с начала 2023 года Фото: Shutterstock

В России цены на автомобили с начала этого года пока не увеличились, рассказали автодилеры.

По информации «Коммерсанта», рост рекомендованных розничных цен на легковые автомобили не фиксируется, потому что автопроизводители вместо прайс-листов обновляют скидки. Например, не изменились цены на ряд моделей китайского бренда Chery и Haval, сообщил руководитель дилерского направления Fresh Auto Денис Решетников.

Как рассказал представитель «Автостата» Сергей Удалов, практика управления размером скидки уже была среди корейских автомобилей. По его словам, она помогает быстро реагировать на изменения спроса и предложения.

Вместе с тем отмечается, что китайские автопроизводители пока не представили машины 2023 модельного года и цены на них. Прайс-листы будут зависеть от курса валют, расходов на логистику, требований правительства России к растаможке импортных автомобилей и других факторов, объяснили эксперты.

Напомним, в октябре прошлого года автомобили с пробегом подорожали в России на 5%.