Патрушев назвал истинную причину ухода США из Афганистана

Николай Патрушев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Истинной причиной внезапного вывода войск Соединенных Штатов из Афганистана стала подготовка киевского режима к антироссийскому наступлению. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и Факты".

"Внезапный уход же американцев из этой страны, как оказалось, во многом был связан с тем, чтобы сосредоточиться на Украине, где, по их оценкам, подготовка киевского марионеточного режима к наступательным антироссийским действиям шла успешно", - аргументировал Патрушев.

По его словам, американское вооружение было вывезено в Польшу, а также другие страны Евросоюза, откуда впоследствии было использовано для милитаризации киевского режима.

Секретарь Совета безопасности России добавил, что косвенно это подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен, когда заявил, что без ухода из Афганистана Вашингтон не мог бы оказывать Киеву такую военную поддержку.

Как ранее писал сайт KP.RU, помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что решение президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана позже облегчило задачу по оказанию помощи Украине, поскольку в противном случае Вашингтон стал бы уязвим перед действиями Москвы в регионе.

Напомним, летом 2021 года военные силы США покинули Афганистан, а официальный представитель Пентагона, генерал Кеннет Маккензи заявил об окончании операции по эвакуации людей из Кабула.