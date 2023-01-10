Попова назвала непростой ситуацию с гриппом в России Фото: Shutterstock

Ситуация с гриппом в России остается непростой, несмотря на то, что показатель заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) за последнюю неделю упал на 52%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Как отметила руководитель ведомства по итогам селекторного совещания, обращения граждан в медучреждения в новогодние праздники были минимальны, однако количество обратившихся за медицинской помощью будет увеличиваться в связи с необходимостью оформления больничных листов или ухудшения состояния здоровья.

Напомним, в России не планируется расширять профилактические меры в связи с высокой заболеваемостью гриппом. В Роспотребнадзоре уверены, что вся необходимая профилактика распространения инфекции уже ведется.

Как писал сайт KP.RU, в российских больницах и поликлиниках начнут бесплатно тестировать на грипп и ОРВИ. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ России Михаил Мишустин.