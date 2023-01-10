Михаил Дегтярев: «Юбилей Хабаровского края должен запомниться всем нашим гражданам»

Мероприятия в честь круглой даты будут идти в течение всего года. Фото: правительство Хабаровского края

Первое в новом году заседание президиума краевого правительства под председательством губернатор Михаила Дегтярева было посвящено итогам деятельности подведомственных предприятий и учреждений в период новогодних каникул. Глава региона отметил эффективную работу сотрудников правоохранительных органов, энергетиков, работников ЖКХ и транспортной отрасли.

Как сообщил заместитель председателя правительства по инфраструктуре Роман Мирошин, первые дни 2023 года обошлись без чрезвычайных ситуаций в вопросах дорожного хозяйства, топливно-энергетического комплекса и транспорта. Возникавшие локальные аварии случались, но их устранение занимало не более двух часов, что значительно быстрее прошлогодних результатов. Кроме того, спокойнее было и на дорогах – количество ДТП сократилось на 19 процентов.

По словам заместителя председателя по природным ресурсам и сельскому хозяйству Дария Тюрина, в энергоснабжении за первую неделю нового года было зафиксировано 28 неполадок, связанных с подачей газа, воды и тепла. В настоящее время все сбои на объектах ЖКХ устранены, работа продолжается в штатном режиме.

Социальный блок также не преподнес неожиданных и экстраординарных новостей. Согласно докладу исполняющего обязанности заместителя председателя краевого правительства по социальным вопросам Константина Виноградова, случаев заболевания COVID-19 и ОРВИ в дни новогодних праздников стало на порядок меньше, равно как и вызовов бригады «Скорой помощи». Более того, первые январские дни подарили Хабаровскому краю 78 малышей.

После подведения итогов основной повестки губернатор напомнил, что в 2023 году Хабаровский край отметит 85-летие, и объявил о старте масштабной кампании по празднованию знаменательной даты.

- Это значимое для всех нас событие. Мы рассматриваем его, как время подведения итогов, обнародования и укрепления наших планов по развитию региона в будущем, перспективы совместной с нашими жителями деятельности. В конце прошлого года создан оргкомитет, который я возглавил лично. И сегодня обозначаю начало проведения масштабной кампании по празднованию 85-летия Хабаровского края. И здесь главное – результат! Юбилей должен стать ярким, запоминающимся событием для всех наших граждан, - заявил Михаил Дегтярев.

На протяжении года под знаком годовщины со дня образования региона будут проводиться все спортивные и культурно-массовые мероприятия. Сюда же войдут события, посвященные праздничным датам нескольких муниципальных районов края.