Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины 10 января 2023 года Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена сегодня, 10 января, на юге Украины - в Одесской и Николаевской областях, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты тревог украинского минцифры.

По информации ресурса, тревога звучит в Одесской и Николаевской областях, а также на подконтрольных киевскому режиму территориях Херсонской области.

Власти украинских регионов подтвердили сигнал тревоги сообщениями в своих телеграм-каналах.

Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября прошлого года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, согласно оценкам российских властей, спецслужбы Украины.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 января 2023 года публикует сайт KP.RU.