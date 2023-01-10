Две ледовые фигуры разрушили в Хабаровске за новогодние выходные

Сломанная ледяная скульптура. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска

Длинные январские праздники прошли, увы, не без происшествий в Хабаровске. Местные жители просто не смогли пройти мимо свежих ледовых скульптур и разрушили аж две, сообщает Транссибинфо.

Скульптуры установлены в парке «Динамо». Там в конце декабря проходил уже традиционный конкурс «Амурский хрусталь», результатом которого и стал целый коридор необычных скульптур. От рук вандалов пострадали «Конек-Горбунок» и «Волшебное кольцо». Чем хабаровчанам не угодил сказочный конь – неясно.

В администрации Хабаровска подчеркивают, что вандализм в отношении зимних украшений города происходит каждый год и сделать с этим ничего не могут. Ведь дополнительных средств на охрану объектов нет.

- Каждый год мы лишь надеемся на культурность хабаровчан. Однако когда такое происходит, очень грустно наблюдать, что чей-то труд обесценивают, - рассказала Мария Мельникова, заведующая сектором главного художника городского департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации Хабаровска.