Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика10 января 2023 10:01

Шойгу сообщил о цифровизации баз данных военкоматов в России

Также будет налажено взаимодействие с местными и региональными властями, отметил глава Минобороны РФ
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минобороны России планирует в ближайшее время модернизировать работу военных комиссариатов, осуществить цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу сегодня, 10 января, в ходе тематического селекторного совещания.

"В ближайшее время предстоит модернизация работы военных комиссариатов. Необходимо провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями. провести обновление системы организации гражданской и территориальной обороны", - уточнил Шойгу.

Ранее сообщалось, что Минобороны и Минцифры с 1 января 2023 года будут получать рассылку из регистра сведений о населении. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства РФ, подписанном премьером Михаилом Мишустиным. До этого такие данные получали только МВД, Минтруд, ФНС, Фонд обязательного медицинского страхования и Пенсионный фонд.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как поступить с деятелями культуры России, которые предали нашу страну?