Шойгу сообщил о цифровизации баз данных военкоматов в России

Сергей Шойгу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минобороны России планирует в ближайшее время модернизировать работу военных комиссариатов, осуществить цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу сегодня, 10 января, в ходе тематического селекторного совещания.

"В ближайшее время предстоит модернизация работы военных комиссариатов. Необходимо провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями. провести обновление системы организации гражданской и территориальной обороны", - уточнил Шойгу.

Ранее сообщалось, что Минобороны и Минцифры с 1 января 2023 года будут получать рассылку из регистра сведений о населении. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства РФ, подписанном премьером Михаилом Мишустиным. До этого такие данные получали только МВД, Минтруд, ФНС, Фонд обязательного медицинского страхования и Пенсионный фонд.

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