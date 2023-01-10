США выделят деньги для борьбы с утечкой оружия на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдепартамент США начнет бороться с нелегальным оборотом оружия на Украине, для чего выделит около 3,9 млн долларов в виде гранта. Об этом передает Lenta.ru со ссылкой на заявление американского Бюро по международной безопасности.

Отмечается, что деньги были выделены Управлением по вопросам сотрудничества в области экспортного контроля Госдепартамента США, а в дальнейшем данная сумма может быть увеличена. Как сообщается, что Соединенные Штаты таким образом пытаются обеспечить собственную безопасность, а также нарастить потенциал «региональных партнеров».

«Целью является: наращивание потенциала сил служб безопасности … на Украине и в соседних с ней государствах для сдерживания, обнаружения и пресечения незаконного оборота некоторых современных видов обычного оружия», - сказано в данном документе.

Сообщается, что Украина будет испытательным полигоном для проекта, который собираются расширить на другие регионы, среди которых Балканы, Кавказ и Центральную Азию. В качестве основной угрозы для данного проекта названы Россия и Китай.

При этом в сентябре прошлого года заместитель постоянного представителя США при Совете безопасности ООН Ричард Миллс на заседании организации заявил, что Вашингтон следят, чтобы поставляемое на Украину вооружение не стало предметом незаконной утечки.

«Мы очень серьезно относимся к предотвращению утечки или незаконного распространения оружия, и мы работаем с Украиной, чтобы обеспечить подотчетность при предоставлении помощи даже в сложных условиях», - приводит телеканал «360» его слова.

Однако уже в декабре 2022 года издание The Hill сообщало о том, что утечку американского оружия с Украины остановить невозможно. Как писал RT, сенатор Алексей Пушков заявил, что Вашингтон и западные страны не смогут бесконечно избегать последствий своих «агрессивных и непродуманных действий».

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