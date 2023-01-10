Песков ответил на вопрос о новом назначении генерал-полковника Лапина

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о новом назначении генерал-полковника Александра Лапина, который командовал группировкой "Центр" в ходе спецоперации.

Пресс-секретарю президента России рассказали о сообщениях в СМИ, в которых говорится о назначении Лапина на пост начальника главного штаба Сухопутных войск РФ, а также спросили, действительно ли российский лидер подписал соответствующий указ.

Песков не стал ни подтверждать, ни опровергать информацию, аргументировав это тем, что существуют как открытые, так и секретные указы.

"Среди тех указов, которые публикуются, такого указа до сих пор не было", - добавил представитель Кремля.

Напомним, до начала специальной военной операции Александр Лапин уже имел опыт командования в условиях боевых действий: в 2017 году он был начальником штаба группировки российских войск в Сирии, а с осени 2018 по начало 2019 годов - возглавлял эту группировку.

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