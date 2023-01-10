Врач Мальцева предупредила об опасности «заедания таблетками» головной боли Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Биолог, генетик, эксперт Университета образовательной медицины Ирина Мальцева в беседе с Газета.Ru рассказала, что головные боли могут быть симптомом серьезных заболеваний, среди которых гипертонические болезни, инсульт, а также диабет и онкология.

По ее словам, локализация головной боли говорит о разных причинах. Так, мигрень чаще всего ощущается как «кол в глазу», или локализована близко к глазу, проявляясь сильной, как пульсацией, а причин у нее много.

«Они могут быть связаны с гистамином и эстрогенами», - рассказала она, отметив, что мигрень может возникать в определенные дни женского цикла, а также после употребления красного вина, сыра или шоколада.

Следствием гипертонии бывает тяжелая, затылочная и пульсирующая боль, «обруч, сдавливающий голову» появляется зачастую во время стресса, а боль около надбровных дуг, лба и висков зачастую говорит о простудных заболеваний. Тем временем резкая боль во время движения одновременно в висках и затылке может говорить об остеохондрозе.

Мальцева посоветовала обратиться к врачам при появлении головной боли, которая сочетается с тошнотой, когда резкая боль возникает в затылке или возникает сильная боль в голове при наклоне вперед. По ее словам, это может быть признаком серьезного заболевания, к примеру, разрыва аневризмы.

«Таблетки устраняют симптом, но не лечат. А иногда и вредят», - предупредила эксперт.

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