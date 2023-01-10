Песков назвал циничной реакцию киевского режима на рождественское прекращение огня

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле считают циничной и необъяснимой реакцию на рождественское прекращение огня на Украине со стороны киевского режима и многих западных лидеров, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"... Мы столкнулись с совеошенно непонятной, необъяснимой реакцией, достаточно циничной реакцией со стороны… Киева, а также со стороны многих западных лидеров…", - сказал он представителям СМИ..

Напомним, президент России Владимир Путин поручил Министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 23:59 7 января 2023 года режим временного прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине.

При этом американский политик Барака выразил мнение, что таким образом Владимир Путин показал миру киевскую власть такой, какая она есть.

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