Дмитрий Песков
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
В Кремле считают циничной и необъяснимой реакцию на рождественское прекращение огня на Украине со стороны киевского режима и многих западных лидеров, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"... Мы столкнулись с совеошенно непонятной, необъяснимой реакцией, достаточно циничной реакцией со стороны… Киева, а также со стороны многих западных лидеров…", - сказал он представителям СМИ..
Напомним, президент России Владимир Путин поручил Министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 23:59 7 января 2023 года режим временного прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине.
При этом американский политик Барака выразил мнение, что таким образом Владимир Путин показал миру киевскую власть такой, какая она есть.
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