Армения не получала от России предложения о присоединении к Союзному государству Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Армении не получали от России официального предложения о присоединении к Союзному государству, сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Армения официально не получала от РФ предложения о вступлении в состав Союзного государства. Такого предложения не могло и быть», – сказал политик на пресс-конференции.

Вместе с тем, по мнению Пашиняна, ситуация не так однозначна, как может показаться. Для Армении независимость является абсолютной ценностью и она будет ее обеспечивать, добавил премьер.

Ранее в Армении сообщили, что ранее секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян заявил о принуждении Еревана со стороны Москвы присоединиться к Союзному государству. Кроме того, он утверждал, что Россия вынуждает Армению предоставить Азербайджану коридор через свою суверенную территорию.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь сказал, что подобные заявления выглядят провокационными и не соответствуют действительности.