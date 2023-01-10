Модель Васильева посоветовала снимать туфли под столом в ресторане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Модель компании Guess и блогер Юлия Васильева в беседе с Газета.Ru рассказала о соблюдении неочевидной привычки в уходе за собой.

«Еще в детстве в подборке фото на страницах глянца, я заметила, насколько искореженные пальцы ног и жилистый свод стопы у многих знаменитостей», - отметила мода, заявив, что именно тогда они и приняла для себя решение, что намерена ухаживать за своими ногами, и не позволить «в угоду модной индустрии испортить свое здоровье».

Васильева рекомендовала носить с собой сменку, а также специальные салфетки для посещения ресторана. «На съемки всегда беру с собой удобные махровые тапочки и принципиально не надеваю туфли, если не фотографируюсь в полный рост. И по этой же причине всегда, когда иду в ресторан, беру с собой специальную салфетку для ног и снимаю туфли за столом», - рассказала она.

Среди своих привычек модель назвала утренний ритуал со стоянием на коврике с шипами, который, по ее словам, нужен для рефлексотерапии, а также запуска метаболизма для общего тонуса организма.

Ранее ученые предупредили об опасности отпаривания ног в тазике. Как писал Life.ru, по словам экспертов, такая процедура будет опасна для тех, кто имеет проблемы с сосудами, сердцем, страдает варикозом или окклюзией ножных артерий.

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