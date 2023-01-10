Песков не подтвердил, что Медведев провел переговоры с представителями США в Турции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев якобы провел в Турции переговоры с бывшим спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и замгоссекретаря Соединенных Штатов Викторией Нуланд.

«Нет, не могу подтвердить. Могу только повторить свой вчерашний призыв не придавать большого значения сообщениям Telegram-каналов», – сказал пресс-секретарь президента России в беседе с журналистами.

Как отметил Песков, число фейковых новостей в Telegram-каналах в какой-то момент начинает превышать количество правдивой информации. Он призвал относиться к этому творчески и философски.

Накануне Telegram-канал «Образ будущего» сообщил, что Медведев провел в Турции встречу с Волкером и Нуланд. Подробностей приведено не было.

Как писал сайт KP.RU, ранее Песков призвал не придавать значения заявлениям о продолжении мобилизации, которые появились в Telegram-каналах в период новогодних праздников.

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