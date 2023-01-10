Польша попросила конгресс США помочь получить репарации от Германии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша обращается к конгрессу Соединенных Штатов с просьбой помочь получить от Германии репарации за ущерб Второй мировой войны, об этом журналистам заявил замминистра иностранных дел республики, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик.

“Сегодня мы обращаемся к Конгрессу США…. Соединенные Штаты – это государство, которое отвечает за глобальный порядок… если говорить о соблюдении международного порядка, прав человека, верховенства закона, международной справедливости", - заявил Мулярчик.

Ранее сообщалось, что Польша решила добиваться репараций от Германии за Вторую мировую войну. Полякам очень хочется получить 1,3 триллиона евро.

Также ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда намерен получить от России в виде “репараций” согласие Украины на аннексию Львовской области. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал бывший депутат Рады Илья Кива.

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