Автоэксперт Колодочкин назвал самые опасные неисправности в сильный мороз Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Эксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин рассказал, какие неисправности машины могут стать самыми опасными в морозную погоду, отметив ненадежную аккумуляторную батарею, налипание большого объема снега на колесных арках, отсутствие запасных предохранителей, а также дизельное топливо, которое не соответствует сезону.

«Когда аккумулятор старый или разряженный, даже если вам удалось запустить двигатель после стоянки, его энергии может не хватить на то, чтобы завести машину после остановки в пути. Ни одна аккумуляторная батарея в мороз практически не заряжается, а только отдаёт заряд», - заявил автоэксперт в беседе с Газетой.Ru.

Колодочкин отметил, что в морозы может застыть омывающая жидкость в форсунках, а большой объема снега на колесных арках может помешать совершить манёвр. Специалист также посоветовал иметь при себе запасные предохранители во время холодной погоды.

Автоэксперт Алексей Гришин назвал ошибки, которые часто совершают водители зимой. Как писал телеканал «360», эксперт заявил, что нельзя после запуска двигателя в мороз резко жать на газ. Кроме того, специалист посоветовал регулярно мыть машину, поскольку реагенты могут ей навредить, заключил эксперт.

Тем временем на ОТР рассказали, как правильно нужно мыть машину в холода, чтобы потом не было никаких проблем.

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