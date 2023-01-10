Путин призвал ФАС контролировать цены в России

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Инфляция в России снижается, но контроль за ценами в настоящее время особенно важен, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максимом Шаскольским.

"Сейчас все-таки мы в определённых рамках держим и инфляцию, она у нас снижается, имеет тенденцию к понижению", - отметил глава государства.

Он также добавил, что "у Федеральной антимонопольной службы много задач, и одна из них – контроль за ценами".

Ранее Владимир Путин поручил сдерживать цены на авиабилеты. Еще президент пообещал, что деньги за отмененные рейсы вернут.

Также ранее российский лидер заявил, что ситуацию с инфляцией в России удалось взять под контроль, со второй половины мая 2022 года рост цен остановился и сейчас инфляция на нулевой отметке, но нужно следить за положением дел.

Напомним, в 2022-м году инфляция в России достигла пиковых значений в апреле, когда показатель, по оценкам Росстата, составил 17,83% в годовом выражении. По последним данным Минэкономразвития, по состоянию на 26 декабря прошлого года уровень инфляции в стране замедлился до 12,19%.