Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено Фото: Юлия МАРКИНА

Движение автомобилей по Крымскому мосту, которое было приостановлено в связи с ремонтными работами, возобновили, сообщает Министерство транспорта России.

«Сегодня в 14:10 мск возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Напомним, в воскресень, 8 января, Минтранс сообщил, что автомобильная часть Крымского моста будет временно закрыта 10 января с 4:00 до 16:00.

В начале декабря 2022 автомобильную часть Крымского моста полностью восстановили после взрыва, произошедшего 8 октября. Рабочие заменили четыре поврежденных пролета и уложили асфальт.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал ранее, что автомобили с грузом планируют начать пропускать на Крымский мост к марту 2023 года.

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