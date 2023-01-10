Стилист рассказала о модных трендах этой зимы Фото: Shutterstock

Стилист, fashion-эксперт интернет-магазина Shopping Live Ольга Денега рассказала в беседе с Lenta.ru о модных трендах этой зимы, отметив, что многие элементы современного гардероба отсылают к 1960-м и 1990-м годам.

Среди главных трендов верхней одежды специалист назвала пальто и шубы из экомеха, отметив, что свою актуальность не теряют и теплые дубленки «в разных своих вариациях».» Самая незаменимая в морозный день вещь - свободный стеганый пуховик - также держит свои позиции в трендах», - отметила она.

Шапки крупной вязки и объемные пуховые шарфы станут главными трендами среди аксессуаров, а что касается материала, то здесь ведущими останутся деним и кожа, уточнила эксперт. Кроме того, будут популярны вельветовые или бархатные фактуры, которые сочетаются с минималистичными украшениями.

Цветовая палитра в этом сезоне будет довольно широкая. Как отметила стилист, за исключением нейтральных оттенков, таких как черный, серый и коричневый, популярными будут пастельные, а также яркие тона.

«Из нежных особенно актуальны пыльно-розовый, camel и светло-голубой, а из насыщенных стоит присмотреться к фуксии, красному, неоновому оранжевому и изумрудному. Анималистичный принт также возвращается в тренды этой зимой», - сообщила стилист.

Кроме того, в моду снова вошли дутики, но фаворитом, как отметила эксперт, стали и грубые кожаные ботинки на объемной платформе.

Как писал «Пятый канал», стилист Марина Герман среди главных трендов этой зимы назвала мех, леопардовый принт и перья.

Звездный стилист Лина Дембикова рассказала об одном из главных трендов будущей весны. Как писали «Известия», по словам специалиста, им станет оголение тела, поэтому эксперт призвала уже сейчас держать себя в тонусе, а также ухаживать за фигурой.