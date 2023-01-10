Мишустин сообщил о макроэкономической стабильности в России
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабинета министров заявил, что работа по обеспечению макроэкономической стабильности в РФ должна быть продолжена в 2023 году.
«Показатели неплохие», - отметил Мишустин.
Он подчеркнул, что для обеспечения макроэкономической стабильности были приложены значительные усилия.
Глава кабмина заявил, что такая работа должна быть продолжена в текущем году, чтобы выполнить запланированные бюджетные обязательства.
Как писал сайт KP.RU, 29 ноября 2022 года на заседании правительства Михаил Мишустин заявил, что доходы федеральной казны в 2022 году оказались на 10% выше, чем в 2021-м и достигли 20 трлн. рублей.
Премьер отметил, что расходы федерального бюджета за эти 9 месяцев тоже увеличились - на 5,5%. По словам Мишустина, это связано с ростом различных социальных выплат.
Кроме того, Мишустин отметил, что внешний госдолг России сократился на четверть.
Премьер подчеркнул, что санкции не нарушили устойчивость финансовой системы России и не повлияли на макроэкономическую стабильность.