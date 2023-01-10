Армия Великобритании переживает упадок на фоне огромной военной поддержки Вооруженных силам Украины, рассказал военный обозреватель Макс Хастингс.

Как заявил журналист в статье для журнала The Time, из-за снабжения украинской армии Вооруженные силы самого королевства находятся в кризисе. По его словам, не спасает положение даже помощь правительства в размере 24 миллиардов фунтов стерлингов.

Хастингс сообщил, что сокращение личного состава британской армии с 82 до 73 тысяч человек должно было компенсироваться за счет 30 тысяч резервистов, однако их набор «оказался ужасен». Боевой дух резервистов и доверие к ним низкие, рассказал обозреватель.

Напомним, ранее жители Великобритании резко осудили планы властей отправить Украине танки Challenger 2. Читатели Daily Mail сочли намерения Лондона предательством, поскольку власти недостаточно финансируют социальную инфраструктуру для самих британцев.