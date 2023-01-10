НАТО и ЕС подписали новую декларацию об усилении сотрудничества Фото: REUTERS

Европейский союз (ЕС) и НАТО подписали новую декларацию об усилении сотрудничества двух объединений. Церемония подписания документа прошла в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, откуда передает корреспондент информацию ТАСС.

В подписании новых соглашений участвовали генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг и председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель.

Текст декларации на официальном уровне пока ни одна из сторон договора не опубликовала.

Вчера вечером, 9 января 2023 года, стало известно, что Евросоюз и НАТО планируют нарастить сотрудничество в области обороны на фоне спецоперации России в Украине. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на совместное заявление.

Согласно документу в распоряжении редакции, оба объединения обязуется достичь партнерство "на более высокий уровень" и мобилизовать "все имеющиеся общие инструменты, будь то политические, экономические или военные, для достижения общих целей".