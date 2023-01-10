Путин проведет совещание с правительством 11 января 2023 года Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин 11 января 2023 года проведет в режиме видеоконференции очередное совещание с членами правительства РФ, об этом сообщили в Telegram-канале «Кремль. Новости».

Как отмечается, основной темой встречи станет обсуждение мер социальной поддержки граждан в новых субъектах Российской Федерации.

В сообщении уточняется, что с докладом выступит заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

Кроме того, в рамках совещания будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

Как писал сайт KP.RU, 15 декабря 2022 года президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности РФ, рассмотрев вопросы обеспечения безопасности на различных направлениях.

Как уточнялось, совещание российского лидера с членами Совета Безопасности РФ состоялось поздно вечером в режиме видеоконференции.