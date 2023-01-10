Силуанов заявил, что бюджеты 40 регионов России исполнены с профицитом в 2022 году Фото: REUTERS

Бюджет в 40 регионах России был исполнены с профицитом в 2022 году, а в 45 регионах - с дефицитом. Об этом в ходе заседания правительства РФ заявил министр финансов Антон Силуанов.

"Субъекты (России) устойчиво исполнили свои бюджеты. Общий объем доходов превысил плановые назначения на 7% и составил более 19 трлн рублей. <...> 40 регионов исполнили с профицитом свои бюджеты, а 45 - с дефицитом", - отметил Силуанов.

По его словам, в 2022 году регионы России выполнили все запланированные обязательства и обеспечили меры поддержки граждан и бизнеса.

Также Силуанов сообщил, что дефицит бюджета России по итогам прошлого года составил 3,3 триллиона рублей, что равно 2,3% ВВП страны.

Силуанова отметил, что в 2022 году в РФ был перевыполнен план по доходам бюджета – их общий составил почти 28 триллионов рублей. Это на 2,8 триллиона рублей выше, чем было запланировано правительством. Как объяснил министр, рост доходов был достигнут за счет продаж энергоносителей, а также увеличения налога на добавленную стоимость в результате роста спроса в определенные периоды прошлого года.