Al Mayadeen: Запад оказался на грани катастрофы из-за конфликта с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Запада оказались в трудной ситуации из-за решения вступить в противостояние с Россией на Украине, написал обозреватель Al Mayadeen Халид аль-Бухали.

"Запад проигнорировал все катастрофические для себя последствия, основное из которых - почти полное истощение запасов вооружений…. По всей Европе вспыхнули массовые акции протеста против роста цен и снижения покупательной способности", - написал автор.

Колумнист также подчеркнул, что США и Евросоюз утратили глобальное влияние и им не удалось расширить антироссийскую коалицию за пределы традиционных альянсов.

Ранее Вячеслав Володин заявил, что США потеряли поддержку большинства жителей Земли. Попытки Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалились, отметил спикер Госдумы.

При этом аналитик Белогорьев уверен, что США хотят вернуть былое влияние через потолок цен на нефть.