Forbes: Мордашов возглавил список самых обедневших российских миллиардеров в 2022 году Фото: REUTERS

Российский бизнесмен и предприниматель Алексей Мордашов вышел в топ рейтинга самых обедневших миллиардеров в России. За 2022 год он потерял 11,1 млрд долларов капитала. Об этом сообщает издание Forbes.

"В декабре Мордашов оценивал потери "Северстали" из-за санкций в 400 млн долларов — порядка 10% ее чистой прибыли в 2021 году. С начала года акции "Северстали" потеряли почти 45% своей стоимости", - пишет издание.

Уточняется, что российская черная металлургия, к которой Мордашов имеет непосредственное отношение, стала одной из самых пострадавших от западных санкций отраслей. В марте Евросоюз ограничил экспорт из России изделий из стали и железа.

2 июня 2022 года Мордашов и его семья попали под санкции США вместе с подконтрольными ему компаниями: "Северсталь", "Севергрупп", Nordgold и "Алгоритм".

"Западные санкции заставили многих из них спасать свои многомиллиардные империи, а обвал фондового рынка снизил оценки состояний. По оценке Forbes, за год обеднели 68 российских предпринимателей, чье состояние в декабре 2022-го превышало 1 млрд. долларов", - говорится в публикации издания.

Сайт KP.RU писал, что совокупное состояние богатейших бизнесменов из России уменьшилось с начала 2022-го года на 60,25 миллиарда долларов. При этом больше всех потерял совладелец "Северстали" Алексей Мордашов, расходы которого составили 8,2 миллиарда долларов, а состояние сократилось до 20,6 миллиарда.