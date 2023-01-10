Пушков заявил, что мир вступил в полосу новой неопределенности и неупорядоченности Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал обращение Польши к конгрессу США помочь получить от Германии репарации за ущерб во Второй мировой войне и увидел в этой просьбе симптом нарушения мирового баланса.

«Польша требует репараций от своего союзника по ЕС и НАТО. Такое требование возмещение ущерба 80-летней давности после того, как этотвопрос уже был закрыт, - верный признак нарушения равновесия мировой системы и, в том числе западной системы», - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что все правила и нормы послевоенного мира ставятся под вопрос.

Политик подчеркнул, что мир вступил в полосу новой неопределенности и неупорядоченности, а Польша находится в первых рядах зачинщиков этого процесса.

Как писал сайт KP.RU, 3 октября 2022 года глава МИД Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны.

4 января 2023 года замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик обвинил Германию в неуважении из-за отказа обсуждать репарации в размере 6,2 трлн злотых.

9 января 2023 года замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что отказ Берлина обсуждать вопрос о выплате военных репараций Варшаве станет «большой проблемой» для ФРГ, так как в республике надеялись, что немецкая сторона сядет за стол переговоров по данному вопросу, однако столкнулись с «высокомерием».

Яблоньский уточнил, что подобный ответ Берлина, а также характер этого ответа и стиль, будет для ФРГ большой имиджевой проблемой, поскольку Польша собирается «говорить об этом очень громко».