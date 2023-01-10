РИА Новости: НАТО готовит поставку нового высокотехнологичного оружия на Украину Фото: Shutterstock

Журналист Андрей Коц рассказал о подготовке НАТО к поставкам на Украину высокотехнологичного вооружения и военной техники.

В материале для РИА Новости он уточнил, что в начале 2023 года альянс повысил ставки в противостоянии с РФ и пообещал поставить киевскому режиму новую технику.

“Пока речь идет о боевых машинах пехоты, самоходных артиллерийских установках и колёсных танках. Но некоторые уже думают над тем, чтобы передать образцы еще серьезнее”, - уточнил он.

Так, например, на Украину планируется поставить 50 БМП M2 Bradley и такое же количество БМП в модификации M2A2 ODS с системой FBCB2.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО не отправит войска на Украину из-за нежелания войны с Россией. Генсек альянса заявил, что блок не будет стороной конфликта на Украине.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

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